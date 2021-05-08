جدة - نرمين السيد - وأضاف فيكتور فى حلقة جديدة من برنامجه "بالمعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، أن الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "الاختيار2" التى تم عرضها أمس أخذت طابع وثائقى، وذكر أن فى بداية التسعينات شهدت دور العرض السينمائية المصرية طرح فيلم "الإرهابى" الذى جسد دور البطولة فيه الفنان عادل إمام، وفى نفس العام خرج مسلسل "العائلة".
وأكد أن المسلسين حققوا نجاحًا كبيرًا وكشفوا لنا عن حياة هؤلاء الإرهابيين، كما تحدثا عن تأثير الإرهاب فى المجتمع والمتاجرة بالدين، لكن الموضوع اختلف فى 2010 عقب عرض مسلسل "الجماعة".
وذكر أن المجتمع المصرى عاش مع هؤلاء الإرهابيين فى الواقع بدءًا من عام 2011 إلى 2013، واكتشف أنهم لا يحملون مسؤولية مصر ولا يهمهم الهوية، ولا الوحدة الوطنية، وكانت مصلحتهم الشخصية هى الأولى بالنسبة لهم.
وتابع :" أن الاستهداف أصبح لكل فئات المجتمع المصرى خصوصًا بعد 2013، بعدها بدأ الجمهور يتابع الأعمال الدرامية التى تكشف حقيقة الجماعات الإرهابية بشكل أوسع وأدق وعندما ارتفع الإدراك الشعبى بدأت مصر تستعيد هويتها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- بالمعدول.. شنودة فيكتور : هم راحوا عشان إحنا نعيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.