فيديو- بالمعدول.. شنودة فيكتور : هم راحوا عشان إحنا نعيش

جدة - نرمين السيد - وأضاف فيكتور فى حلقة جديدة من برنامجه "بالمعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، أن الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "الاختيار2" التى تم عرضها أمس أخذت طابع وثائقى، وذكر أن فى بداية التسعينات شهدت دور العرض السينمائية المصرية طرح فيلم "الإرهابى" الذى جسد دور البطولة فيه الفنان عادل إمام، وفى نفس العام خرج مسلسل "العائلة".

وأكد أن المسلسين حققوا نجاحًا كبيرًا وكشفوا لنا عن حياة هؤلاء الإرهابيين، كما تحدثا عن تأثير الإرهاب فى المجتمع والمتاجرة بالدين، لكن الموضوع اختلف فى 2010 عقب عرض مسلسل "الجماعة".

وذكر أن المجتمع المصرى عاش مع هؤلاء الإرهابيين فى الواقع بدءًا من عام 2011 إلى 2013، واكتشف أنهم لا يحملون مسؤولية مصر ولا يهمهم الهوية، ولا الوحدة الوطنية، وكانت مصلحتهم الشخصية هى الأولى بالنسبة لهم.

وتابع :" أن الاستهداف أصبح لكل فئات المجتمع المصرى خصوصًا بعد 2013، بعدها بدأ الجمهور يتابع الأعمال الدرامية التى تكشف حقيقة الجماعات الإرهابية بشكل أوسع وأدق وعندما ارتفع الإدراك الشعبى بدأت مصر تستعيد هويتها".