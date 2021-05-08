إنفوجراف .. إجراءات انضباطية للسكة الحديد لسلامة الركاب

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جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز الإجراءات الانضباطية منها وقف غير المنضبطين وخصوصًا متعاطى المخدرات، وتخفيض رواتب غير المنضبطين الأساسية إلى النصف، وشملت الإجراءات تطبيق بنود لائحة سلامة تشغيل القطارات.
وضمت الإجراءات تسريع وتيرة العمل بنظام تحديث الإشارات، وتقليل أخطاء العنصر البشرى بالقطارات عبر نظام إلكترونى حديث، كما أعلنت الهيئة عن تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالوظائف الحرجة.
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