التموين طرح منتجات العيد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 20%

جدة - نرمين السيد - وجَّه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كل سلع ومستلزمات عيد الفطر المبارك من "كحك، وبسكويت وغريبة، وبيتى فور" بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات لا تقل عن عشرين فى المائة.





وأوضح المصيلحى، فى بيان اليوم السبت، أنه يتابع يوميا الكميات التى تُطرَح بالمجمعات الاستهلاكية مع التأكد من جودة السلع المعروضة، منوها بأنه تم توجيه رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية بالتشديد على الإجراءات الاحترازية داخل المجمعات سواء من جانب العاملين أو المتعاملين معها.

وأشار تقرير صادر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى ضخ أنواع مختلفة من الكحك والبسكويت والبيتى فور والأسماك المملحة بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات المخابز وشركات المطاحن.

وأوضح التقرير طرح ثلاثة أنواع كحك ومثلها بسكويت لشركات متعددة، بسعر يبدأ من 65 إلى 70 جنيها للكيلو، وطرح كيلو "البيتى فور" بأسعار تتراوح بين 75 و100 جنيه، وطرح كيلو "الغريبة" بأسعار تتراوح من 75 إلى 85 جنيها. كما تم طرح "الرنجة" بسعر 35 جنيها للكيلو، وكيلو "الفسيخ" بأسعار تتراوح من 110 إلى 120 جنيها.

من جانبه، أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد حسنين، أن الشركة تتابع يوميا مدى توافر السلع بالجودة المطلوبة، ورضا المواطن عنها، لافتا إلى أنها وفرت كميات كبيرة من مستلزمات عيد الفطر بتخفيضات كبيرة تناسب القدرات الشرائية لمختلف الأشخاص.