مطران القدس يحتفل بعيد مار مرقس الرسول وترقية 5 قمامصة

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالقدس، اليوم السبت، القداس الإلهى لعيد استشهاد القديس العظيم مار مرقس الرسول.





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