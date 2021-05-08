البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة مارجرجس أبو الفرج

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم السبت، القس جرجس أبو اليمين كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأبى الفرج، التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، عن عمر قارب 54 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية دامت لحوالى 15 سنة.





ولد الأب المتنيح يوم 18 أغسطس 1967، وسيم كاهنًا فى 11 يونيو 2006. وأقيمت صلوات تجنيزه فى كنيسته، اليوم، بحضور أسرته وعدد من الآباء الكهنة. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا مكارى الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، ولمجمع كهنة القطاع، فى نياحة الأب الفاضل القس جرجس أبو اليمين، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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