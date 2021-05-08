صور.. التنسيقية تحقق حلم الأمريكية المصابة بالسرطان وتعد لها برنامجا سياحيا

جدة - نرمين السيد - استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، المصابة بالسرطان بصحبة أسرتها، فور وصولها مطار القاهرة، ضمن برنامج سياحى متكامل تنظمه لهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يليق بحلم هذه السيدة التى تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.





وكان عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى استقبالها فى مطار جون كيندى فى نيويورك مساء الجمعة وسهلوا لها إجراءات السفر، كما كان فى استقبالها فى مطار القاهرة، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الطيار محمد الصعيدى وشيرين ممدوح، وسهلوا لها إجراءات الوصول والخروج من المطار، ورافقوها حتى فندق الإقامة، على أن يرافقوها طوال الرحلة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصلت من قبل مع داستن فيتالى، ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتى أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها فى زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافى فى طهى وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجاً سياحياً متكاملاً يليق بحلم هذه السيدة التى تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر لابن هذه السيدة على إخلاصه لوالدته وعمله على تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية على تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن أعضائها سوف يرافقوها خلال رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ لاصطحابها فى جميع الأماكن السياحية التى تتمنى أن تراها.