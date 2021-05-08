فيديو- يا ليلة القدر العظيمة.. ابتهال جديد لـ أحمد أبوخطوة

جدة - نرمين السيد - ويقول أبوخطوة، فى ابتهاله "يا ليلة القدر العظيمة تلئلئ، عودى بعفو الواحد الغفار، وتزينى للصائمين برفعة، يا ملتقى الأرواح بالأذكار". يأتى الابتهال فى إطار سلسلة الابتهالات والأدعية التى يقدمها موقع "دوت الخليج" طوال أيام شهر رمضان المبارك.

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