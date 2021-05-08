

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بمطار القاهرة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن يتم التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل خاصةً قضية سد النهضة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة سد النهضة تتصدر مباحثات السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.