غدًا.. مصر للطيران تسير 42 رحلة جوية 

تسير شركة مصر للطيران غدًا الأحد ٩ مايو ٥٥ رحلة جوية بمعدل ٤٢ رحلة دولية إلى كل من بغداد، أربيل، ندجامينا، لاجوس، الدوحة، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، أمستردام، فرانكفورت، برلين، موسكو، أبوظبي، برشلونة، البحرين، إسطنبول، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا.

وتضمن الرحلات تسيير ١٠ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٣ رحلات شحن جوى.

وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٣٩٩ راكبا.

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