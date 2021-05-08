السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية بمطار القاهرة 

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم السبت بمطار القاهرة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي.

والتقي مؤخرا سامح شكري وزير الخارجية، بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وسلمه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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