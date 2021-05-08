زراعة البرلمان تناقش قانون دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد بحوث القطن.. غدًا

/630325/زراعة-البرلمان-تناقش-قانون-دمج-صندوق-تحسين-الأقطان-في-معهد-بحوث-القطن-غدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب نشاطها غدا الأحد، حيث تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلي، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض من السيد محافظ الفيوم بمركز أبشواي لإقامة منطقة حرفية وأيضاً صناعة النباتات بمنطقة السنجأ، حيث إن المنطقة المجاورة لها تقوم بزراعة وتجارة وتصدير النباتات الطبية والعطرية.

بينما تناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الاقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية. و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة هذا وقد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تعزية الي الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة ‏،في وفاة الاستاذ الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات. برقية التعزية وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى إليكم ومن خلالكم إلى كل ‏رجال القانون وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور صبرى السنوسى، عميد ‏كلية الحقوق والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، الذى انتقل إلى جوار ربه ‏بعد رحلة عطاء طويلة استطاع أن يكون فيها القدوة والمثل لكل من نهل من قبس ‏علمه وخبراته." وتابع : "ان الراحل العزيز تخرج على يديه العديد من الأجيال التي تبوأت مكانتها المستحقة.‏" واختتم رئيس مجلس النواب:"رحم الله الفقد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم ‏وأسرته صبر المؤمنين.‏" ‏"إنا لله وإنا إليه راجعون"‏

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