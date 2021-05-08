/630327/محمد-يوسف-حسام-البدري-أفضل-جهاز-فني-مسك-الأهلي

أكد محمد يوسف لاعب الأهلي السابق والمدير الفني السابق للبنك الأهلي في برنامج، ان أفضل جهاز فني تولي فريق النادي الأهلي هو حسام البدري "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير، المذاع علي قناة أون تايم سبورت يومياً خلال شهر رمضلان مع التناوب مع برنامج سيف زاهر.

قال: "حسام البدري هو اللي طلب من الجهاز الفني المرافق له في الأهلي أن يستمر مع الأهلي، وهو مشي من النادي وراح ليبيا".

وأضاف: " إشتغلت مع حسام البدري وهاني رامزي وغيرهم كتير من المديرين الفنين، وإستفدت كتير من كل واحد إشتغلت معاه".

وأكمل: "أفضل جهاز مسك النادي الأهلي لما كنا موجودوين أنا وحسام البدري، وباقي الجهاز الفني كان في ود وصداقة بين الجهاز الفني".

وأختتم: " إتعلمت الكثير من العديد من الشخصيات التي عملت معها في الجهاز الفني، في العديد من التكتيك وتغير اللعب في الملعب، ولكن أكثر الشخصيات إستفدت منها مانويل جوزيه في طريقة لتفاهم والتواصل مع لاعبي الفريق".