كوميدية مرعبة..البرومو الرسمي لفيلم أحمد نوتردام لـ رامز جلال

/630333/كوميدية-مرعبةالبرومو-الرسمي-لفيلم-أحمد-نوتردام-لـ-رامز-جلال

نشر الفنان رامز جلال البرومو الرسمي لفيلمه الجديد أحمد نوتردام، الذي من المقرر أن يخوض السباق السينمائي لعيد الفطر المقبل رغم كل التخوفات من انهيار عائدات الافلام في دور العرض، بسبب تصاعد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في مصر.

دوت الخليج يكشف تفاصيل برومو فيلم أحمد نوتردام بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.

تفاصيل الاعلان الدعائي لفيلم أحمد نوتردام

ظهر خلال الإعلاني الدعائى لفيلم أحمد نوتردام في بدايته الفنان رامز جلال مصاحبًا للفنانة غادة عادل بوجه ملطخ بالدماء وسرعان ما تخرج جثث من المشرحة تتمسك بهم فيصيبهم حالة من الخوف والفزع.

ويبدأ الاعلان فيما بعد من الانتقال بين المشاهد الكوميدية تارة والمرعبة تارة أخرى، فيما يحاول كلًا من رامز جلال وغادة عادل تغير شكلهم باستمرار حيث يتخفى رامز جلال في شخصية أحمد نوتردام متاثرًا بشخصية أحدب نوتردام، لجذب انتباه السفاح الذي يحاولون البحث عنه للامساك به والذي يتأثر هو أيضًا بشخصية أحدب نوتردام، ويحاول رامز مع غادة عادل للإيقاع بهذا السفاح خلال أحداث الفيلم.

أبطال فيلم أحمد نوتردام

فيلم أحمد نوتردام من بطولة رامز جلال، خالد الصاوي، غادة عادل، بيومي فؤاد، وحمدي الميرغنى، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري.

يذكر أن فيلم أحمد نوتردام يشهد عودة التعاون بين رامز جلال وغادة عادل بعد غياب دام لـ 16 عاما فكان أخر أفلامهم "عيال حبيبة"، الذي تم عرضه عام 2005، وشاركهما البطولة حمادة هلال وحسن حسني ومحمد لطفي، وكان من تأليف أحمد عبد الله وإخراج مجدي الهواري.

آخر أعمال رامز جلال

وكان آخر أعمال رامز جلال السينمائية فيلم "رغدة متوحشة" الذي يشارك بجانب رامز جلال كل من بيومي فؤاد، انتصار محمود، محمد ثروت، حمدي الوزير، أحمد فتحي، والفيلم قصة علي غالب، وسيناريو وحوار لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري.