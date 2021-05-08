/630335/التعادل-السلبي-يحسم-قمة-الدوري-الإسباني-بين-برشلونة-وأتليتيكو-مدريد

طال الصراع في أحداث المباراة بين أتليتيكو مدريد وبرشلونةفي لقاء الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، والذي دخلة الفريقين في إشهار جميع بطاقاتة في المباراة وجميع مفاتيح لعب الفريقين في المباراة والتي تؤهل وتنفرد بالصدارة علي رأس اللا ليجا.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة برشلونة وأتليتيكو مدريد بدون أهداف، في لقاء الإنفراد بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، في لقاء الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري. شهد علي لقاء صدارة الدوري بين الفريق الكتلوني برشلونة وأتليتيكو مدريد علي ملعب الكامب نو معقل فريق الكتلوني..

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