/630338/نيفين-حمدي-تتقدم-بطلب-إحاطة-لوزيرة-الصحة-بشأن-تكليف-الصيادلة

تقدمت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بأسوان، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة، بشأن أزمة تكليف الصيادلة وتوضيح مصير الدفعتين 2018 \2019، في إطار سياسة الحزب لحل ومتابعه القضايا التي تشغل بال المواطنين، فضلا عن تفاعله مع مشكلات طوائف المجتمع المختلفة،لافتة إلى مجهود أعضاء الحزب،من خلال تبني أعضائه في مجلسي النواب والشيوخ، أزمة تكليف الصيادلة مما ساهم فى انفراج الأزمة.

تكليف الصيادلة

ولفتت النائب نيفين حمدي عضو مجلس النواب، إلى أن وزيرة الصحة و إدارة التكليف تتلاعب بعقولنا جميعا بنفس الصيغة الأولى للإعلان،إضافة إلى أن الإعلان لايعد تكليفا بل مسابقة و فيه شك وخبث كبير لإبعاد الشبهات،مؤكدة على عدم التسجيل في هذا الإعلان ،مطالبة من وزارة الصحة الوقوف بجانب الصيادلة لتكليف الدفعتين بالكامل،فضلا عن تعديل هذه الصيغ المبالغ فيها التي تنم على قلة احترام الصيادلة بوجه عام .

حركة تنسيق تكميلية للصيادلة

وأكدت النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب،أنها تفاجأت بصدور إعلان جديد عن حركة تنسيق تكميلية للصيادلة من الدفعتين ،مع اشتراط الحاصلين علي الدبلومات و ماجستير إكلينيكي،متجاهلين آلاف الخريجين،مشددة على أن هذا الإعلان يتعارض قانونيا مع وجود التكليف،مما يثير الجدل حول ان المتقدم للإعلان سوف يتنازل رسمي عن حقه فى التكليف.

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وأشارت النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب،أنه يجب على الوزارة توضيح الهدف من هذا الاعلان، وما اذا كانت تريد سد الاحتياج،حيث يوجد بيانات كل صيدلي سجل بالفعل في حركة التكليف،لافتة إلى أن الغالبية العظمى من مستشفيات و وحدات مصر في حاجة لصيادلة چينرال،مشيرة إلى وجود تعاقد مع خريجي علوم و بيطري وتربية أساسي لسد العجز الواضح.

وتابعت النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بأسوان،أن الصيدلية الإكلينيكية غير متاحة للعمل بها إلا في نسبة أقل من ٥٪ بالمستشفيات في أنحاء مصر،مؤكدة على ان هذة المطالب مهخمة ولابد من تنفيذه رأفة بأبنائنا الصيادلة .