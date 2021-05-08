البيان الختامى لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر

جدة - نرمين السيد - اجتمع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر فى دورته النصف السنوية العادية فى الفترة من 6 إلى 8 مايو 2021 بدار القديس أسطفانوس بالمعادى، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، ومشاركة البطريرك يوسف العبسى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، ونائب رئيس المجلس، والآباء المطارنة رؤساء الكنائس الكاثوليكيّة ومطارنة الإيبارشيات الكاثوليكية فى مصر.





وقدّم غبطة البطريرك رئيس المجلس تهنئته لجميع أبناء الكنيسة الكاثوليكيّة فى مصر بعيد قيامة المسيح، وأضاف غبطته:

"إنّنا نعيش ونحتفل كمسيحيين وأساقفة وخدام للكنيسة أفراح قيامة المسيح وهى دعوة لنا لمشاركة رجاء القيامة مع الجميع، كما صلّى من أجل أرواح المنتقلين من هذا العالم بسبب جائحة الكورونا ومن أجل المرضى وعائلاتهم المجروحة نتيجة هذا الوباء، واختتم بالصلاة من أجل السلام فى كلّ بلاد العالم والبلاد العربية والشرق الأوسط".



وفى كلمة صاحب الغبطة، يوسف العبسى، تحدَّث عن السينودسيّة كونها ليست مجرَّد موضوعًا إداريًّا، ولكنَّها مسيرة إيمان فى عمق حياة الكنيسة، فالمسيح اختار جماعة ووضعها معه، والكنيسة تمّ بناؤها على الجماعة، أمَّا المسيح القائم فقد ظهر للرسل مجتمعين، كذلك وقت الصعود والعنصرة، إنَّ جميع هذه الأحداث تبين اجتماع الرسل معًا وأن الإيمان هو مسيرة سينودسية.

تداول الآباء أعمال اللجان التى انبثقت عن مجلس البطاركة والأساقفة ومسار عملها واحتياجاتها على مستوى الإيبارشيات والرعايا.

كما تناول المجلس موضوع العمل المشترك فى وحدة الكنيسة وتنوّعها انطلاقًا من رسالة اللجنة اللاهوتيّة الدوليّة حول "السينودسيّة فى حياة الكنيسة ورسالتها"، فالسينودسيّة هى جماعة المؤمنين التى تسير معًا نحو ملكوت الآب.

وبحسب العنصرة، هى اجتماع التلاميذ فى تنوّعهم بروح واحد، وبالتالى فهى أسلوب حياة ورسالة تعلن عن وحدة الكنيسة التى يضمنها الروح القدس والبابا خليفة بطرس الذى يعمل فى سبيل شركة الكنائس، كما وجَّه المجلس خالص الشكر للأب شنودة شفيق، المدير الوطنى السابق لمكتب الرسالات البابويّة، على كلّ مجهوداته خلال الفترة الماضية، وقام المجلس بتعيين الأب أندراوس فهمى خلفًا له.

وتوجَّه مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر بالشكر إلى رئيس الجمهوريّة لتهنئته للكنيسة الكاثوليكيّة فى مصر بعيد القيامة.

ويتقدَّم بدوره بالتهنئة إلى رئيس الجمهوريّة ورئيس الوزراء وكلّ القيادات الوطنيّة وإلى جميع أخوتنا المسلمين شركاء الوطن بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك طالبين من الله تعالى أن يمنّ على شعبنا وأهالينا مسيحيين ومسلمين بكلّ الخير والبركات.

واختتمت الجلسات بالدعاء إلى الله كى يحفظ الكنيسة ومؤمنيها ويبارك بلدنا العزيز مصر، وليلهم كلّ مَن يحمل أمانة المسؤوليّة الحكمة وحسن التدبير.