رجال حول الرسول.. الأزهرى: سيدنا على كان المرجع القضائى فى عهد الصحابة

وأضاف الأزهرى، خلال الحلقة 26 من برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء السبت: "سيدنا على بن أبى طالب كان المرجع القضائى فى عهد الصحابة، فالملمح العام فى زمن الصحابة أن على بن أبى طالب كان أكبر فقيه قضائى متمكن من مستلزمات هذه الصنعة، فكان حلالا للعقد، وكان مرجعا للأكابر وعقلا مسعفا لعقول العباقرة".
وتابع: "رفعت مسألة إلى سيدنا عثمان بن عفان، فقال هذا أمر ليس به علم، ارفعوه إلى على بن أبى طالب"، ما يدل هنا إلى احترام المؤسسة القضائية، والعقل القضائى الأول.
وبين الأزهرى: "قال معاوية بن أبى سفيان لما بلغه موت سيدنا على، ذهب الفقه والعلم لما ذهب على بن أبى طالب".
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