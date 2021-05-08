دير القديس أبو فانا بملوى يغلق أبوابه حتى 23 مايو

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى، وأنصنا والأشمونين، اليوم السبت، غلق دير القديس أبو فانا بقرية هور ملوى وعدم استقبال أى رحلات أو زيارات حتى يوم الأحد الموافق 23 مايو.





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