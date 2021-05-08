الإثنين .. فصل التيار الكهربائى عن بعض مناطق كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا اليوم السبت، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن لوحة " كفر الشيخ" بمدينة المحلة الكبرى يوم الاثنين المقبل من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا لتركيب خلايا جديدة لمستشفى رمد المحلة.





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