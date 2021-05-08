فيديو.. وزير الأوقاف يشيد بموهبة الطالبة نوران أكرم فى تلاوة القرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تحت عنوان "نماذج واعدة ندعمها"، تلاوة القرآن الكريم بصوت الطالبة نوران أكرم، الفائزة بالمركز الثانى بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم عام 2020 فرع الناشئة.





ونشر وزير الأوقاف عبر حسابه على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، فيديو لتلاوة "نوران أكرم" لسورة "القدر"، والذى تم نشره بعنوان "قراءة ليلة القدر". ويحرص وزير الأوقاف على دعم المواهب الصغيرة فى قراءة القرآن الكرين تحت هاشتاج #نمازج_واعدة_ندعمها​

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