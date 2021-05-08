”العليا للفيروسات” تكشف أعراض الإصابة بكورونا في الموجة الثالثة  

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الفترة الماضية شهدت عدم التزام من المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت "وجيدة"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "في بداية فيروس كورونا، كان هناك تخوف من المواطنين، وتطبيق والتزام تام بالإجراءات الاحترازية؛ مما ساهم في سرعة انخفاض أعداد الإصابات خلال الموجتين الأولى والثانية".

وأشارت إلى أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا اختلفت عن الموجتين الأولي والثانية، وظهرت أعراض أخرى مثل طنين الأذن، احمرار في العين، الطفح الجلدي".

ولفتت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إلى أنه يجب أن يتعاون المواطن مع تعليمات مؤسسات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا، ويجب تجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة، لتخطى الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

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