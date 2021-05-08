/630337/محمد-يوسف-مليش-ذنب-في-أزمة-مؤمن-زكريا-وعلاقتي-معاه-كويسة

أكد محمد يوسف لاعب الأهلي السابق والمدير الفني السابق للبنك الأهلي ومدير الكرة سابقاً في القلعة الحمراء في برنامج، إتظلمت من موضوع مؤمن زكريا "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير، المذاع علي قناة أون تايم سبورت يومياً خلال شهر رمضلان مع التناوب مع برنامج سيف زاهر.

قال:" انا مليش اي علاقة في عقد تجديد مؤمن زكريا أو عدم تجديده، وناس كتير فاكرة أني تدخلت في موضوع مؤمن".

وأكمل: " انا بالفعل كنت مدير كرة بالنادي الأهلي في فترة تجديد عقد مؤمن ومليش أي دخل في كده"ز

وأضاف: " أنا برء من موضوع مؤمن والكل عارف في النادي الأهلي أن محمد يوسف ملوش دخل في كده"ز

وزاد: " مدير الكرة في النادي بيدير عملية التجديد للاعب من خلال قرار لجة الكرة وأنا لو مسئول عن تجديد عقود اللعيبه كنت جددت لكل لاعب اللي هو عايزه".

وأردف: " في الفترة دي صنفنا لاعبي الأهلي إلي ثلاث فئات في النادي وهو كان في الفئة الثانية، وجاءت تصنيف الثلاثة فئات علي حسب سن اللاعب وفترة وجوده في النادي، وطبقاً لعدد مباريات اللاعب مع الفريق الأول".

وواصل: " وجاء رد مؤمن زكريا أن تقصيم لاعبي الفريق إلي ثلاث فئات كان خطأ وهو كان عايز الكل يتساوي في الفريق والنادي".

واختتم: " مشكلة مؤمن في الوقت الحالي مكنتش سبب تجديد عقده والدليل علي ذلك هو جدد بنفس العروض التي كنت مقدمهاله، مع سيد عبدالحفيظ من بعدي، بس كان في مشاكل تانية حصلت معاه مش دا السبب، ومفيش حاجه بيني وبينه وأنا بكلمة علي طول وبسئل عليه وعلاقتي معاه كويسه".

حسام البدري وجهازة أفضل جهاز مسك الأهلي

وقال: "أفضل جهاز مسك النادي الأهلي لما كنا موجودوين أنا وحسام البدري، وباقي الجهاز الفني كان في ود وصداقة بين الجهاز الفني".

وأختتم: " إتعلمت الكثير من العديد من الشخصيات التي عملت معها في الجهاز الفني، في العديد من التكتيك وتغير اللعب في الملعب، ولكن أكثر الشخصيات إستفدت منها مانويل جوزيه في طريقة لتفاهم والتواصل مع لاعبي الفريق".