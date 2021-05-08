/630341/محمد-يوسف-التمرد-وراء-جلوس-معوض-على-الدكة-ووافقت-على-بيع-أزارو

أكد محمد يوسف، المدرب العام السابق للنادي الأهلي ، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر نجح في منصب إدارة الكرة داخل القلعة الحمراء ، كاشفا أنه قرر جلوس معوض على الدكة بسبب عدم تنفيذ التعليمات وذلك خلال برنامج أقر و أعترف مع أحمد شوبير في قناة أون تايم سبورت

قال محمد يوسف: " منصب مدير الكرة بجانب المدرب العام أضافت لي العديد من الخبرات، وارى أنني ناجح في تلك المنصب وهو الأمر الذي جعل اللاعبين يعترفون بذلك ، الظروف في هذا التوقيت حتمت عليا القياد بالدورين ".

وتابع مدرب الأهلي السابق: " وافقت على بيع أزارو بهذا الملبغ الكبير، ثم حدثت تطورات فيما بعد وتراجع النادي عن بيع المغربي بعد التشاور مع اللجنة ، وهذا يبرر أن منظومة الأهلي لم تتخذ قرار برأي فرد فقط".

محمد يوسف يكشف سبب عقاب سيد عبدالحفيظ

وواصل: " سيد عبدالحفيظ نجح في منصب مدير الكرة داخل النادي الأهلي ، ولا يوجد مقارنة بيني وبينه ، لأنني جئت لمهمة فقط وقمت بتأديدتها بشكل جيد ، هو يسير على خطى كبار أمثال ثابت البطل وغيره ، لكن يدير الفريق بشكل مختلف عن الجميع ".

وأستكمل : " سيد معوض هو أكثر اللاعبين الذين شاركوا معي في مسيرتي وهو من أفضل اللاعبين في الفريق في تلك الفترة، لكن حدثت أزمة حينما أمرت بشئ معين ولم أجد التعليق المناسب ، لذلك قررت جلوسه على الدكة لمدة 4 مباريات أو خمسة ".

وزاد : " عندما خرجت من البطولة على يد أهلي بني غازي أحدثت العديد من التوترات داخل النادي الأحمر، وبعض اللاعبين أعتزلوا عن الفريق والبعض أخر قرر الرحيل عن القلعة الحمراء ، وهي سبب من أسباب الرحيل عن تدريب المارد الأحمر لكنه ليس السبب الوحيد".

واختتم: " حينما جددت مع الأهلي لمدة 3 سنوات ،و في التجديد الأخر أبلغت ثابت البطل بالرغبة في الرحيل لخوض تجربة إحتراف بعد التواجد داخل القلعة الحمراء في 10 سنوات ، وهو كان على دراية كاملة بالمفاوضات مع النادي التركي ".