الناقد محمود عبدالشكور مشيدًا بالاختيار 2 الحلقة 25: "قوية ومؤثرة"

/630342/الناقد-محمود-عبدالشكور-مشيدا-بالاختيار-2-الحلقة-25-قوية-ومؤثرة

حاز مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 على إعجاب ملايين المشاهدين ونجحت في اختراق قلوبهم فشهدت الحلقة تفاصيل حادث الواحات التي وقعت في يوم 20 أكتوبر عام 2017، حيث تمكنوا الجماعات الإرهابية من قتل 11 ضابطًا ورقيب شرطة و4 مجندين وانعكس براعة التمثيل على الحقيقة ما جعل المشاهدين يشعرون وكأنهم في تلك الملحمة بشكل جدي.

دوت الخليج يرصد تعليق الناقد محمود عبدالشكور على الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 بطولة الفنان أحمد مكي، والفنان كريم عبدالعزيز.

تعليق النقاد محمود عبدالشكور على مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25

كتب الناقد محمود عبدالشكور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشيدًا بالاختيار 2 خاصة الحلقة 25: "حلقة 25 من الاختيار 2 قوية ومؤثرة كتابة واخراجًا ومونتاجًا وتمثيلًا وتصويرًا وموسيقى".

وتابع حديثه: "الحلقات كلها حتى الآن متماسكة، النبرة أهدأ، وكل حلقة تقريبًا لها بناء محكم،مشهد معركة الواحات، التفاصيل الانسانية، أداء أحمد سعيد عبد الغني وبقية زملائه، مشاهد كربم عبد العزيز ومكي، مشهد ماجد الكدواني البديع في رثاء أولاده، أغنية منير في الختام، توظيف الموسيقي ، المشاهد التسجيلية، كل عنصر في مكانه بدون مبالغات"

واختتم حديثه: "بجانب تمجيد بطولات الشهداء، فمعنى الحلقات كلها أنها ليست مجرد عمليات، ولكنها حرب حقيقية، كانت وما زالت وستستمر، فما أن تنتهي حكاية حتى تبدأ أخرى، وأعتقد أنها فكرة صحيحة تماما".

إشادة محمود عبدالشكور بدور ماجد الكدواني في الاختيار 2

وكان قد أشاد عبد الشكور بالفنان ماجد الكدواني من بداية ظهوره في مسلسل الاختيار 2 عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، لافتًا إلى المخاطرة الكبيرة التي أقدم عليها الكدواني خاصة بعد تقديمه العديد من الأدوار الكوميدية في أفلامه خاصة مع الفنان كريم عبد العزيز.

فكتب عبدالشكور: "ماجد الكدواني وظهور مميز للغاية في "الإختيار2"، يملأ مكان ومكانة شخصية هامة تدير جهاز الأمن الوطني، بمنتهى الجدية والحسم، بينما يتفاعل مع اثنين من الممثلين، قدم معهما من قبل أدوارا كوميدية صاخبة هما كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ما زالت هذه الأدوار في الذاكرة، هنا مخاطرة حقيقية كان يمكن أن تؤثر سلبا على الدور، ولكنه ظهر في صورة جديدة تماما، من حيث الشكل والمضمون".

وتابع: "الكداوني من أفضل ممثلي جيله، أتمنى ألا يغيب طويلًا عن المسلسلات أو الأفلام، ليس لدينا ممثلون كثيرون في مثل موهبته وحضوره وقدراته".

قصة مسلسل الاختيار 2

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 يتناول قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضابط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشتغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية.

أبطال مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأحمد سعيد عبدالغني ورياض الخولي وماجد الكدواني ومحمد علاء وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد فراج، أحمد داش، أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، نضال الشافعي، ماجد الكدواني، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2

يعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة الثانية صباحًا، والثلاثة والنصف عصرًا، كما يعرض على قناة ON دراما في الساعة 10.15 مساءً، ويعاد الساعة الرابعة فجرًا، والساعة 11.30 صباحًا، و4.45 عصرًا.

ويتخطي عرض المسلسل القنوات المصرية ليصل إلى عرضها على قنوات عربية منها قناة أبو ظبي في الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساءً، والإعادة 7 صباحًا و3 مساءً.