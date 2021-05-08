جدة - نرمين السيد - وكان للمستشار كلمة تاريخية قبل إصدار الحكم فى القضية حيث أكد أن المصريين دمعت قلوبهم على أناس كتب القدر أن يكونوا ضحايا إهمال جسيم دون جريرة اقترفوها سوى ثقتهم فى مرفق السكة الحديد.
وأشار إلى أن المصريين اعتادوا العيش وسط كوارث لوسائل النقل المختلفة، فى الوقت الذى لم يتحرك المشرع لوضع الجزاء العادل ممن حرموا حرموا الآباء من فلذات أكبادهم، والزوجات من أزواجهم، مختتما: "هذه الجرائم تهز المجتمع من أركان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة المستشار جابر المراغى قاضى محاكمة حريق محطة مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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