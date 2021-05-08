وفاة المستشار جابر المراغى قاضى محاكمة حريق محطة مصر

جدة - نرمين السيد - وكان للمستشار كلمة تاريخية قبل إصدار الحكم فى القضية حيث أكد أن المصريين دمعت قلوبهم على أناس كتب القدر أن يكونوا ضحايا إهمال جسيم دون جريرة اقترفوها سوى ثقتهم فى مرفق السكة الحديد.

وأشار إلى أن المصريين اعتادوا العيش وسط كوارث لوسائل النقل المختلفة، فى الوقت الذى لم يتحرك المشرع لوضع الجزاء العادل ممن حرموا حرموا الآباء من فلذات أكبادهم، والزوجات من أزواجهم، مختتما: "هذه الجرائم تهز المجتمع من أركان".