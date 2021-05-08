وقف جميع القداسات بكنيسة الشهيد مارمينا بشبرا

جدة - نرمين السيد - وذكرت فى بيانها :"أنه نظرًا لزيادة حالات الإصابات والوفيات بـ فيروس كورونا خلال الفترة السابقة، وحرصًا منا على سلامة الجميع، سنضطر آسفين لوقف جميع قداسات الشعب بدءً من يوم الأحد، وذلك بعد أخذ إذن نيافة الأنبا مكارى الأسقف العام لشبرا الجنوبية، وسنوافيكم بميعاد عودة القداسات للشعب والشمامسة لاحقًا.



وأشارت إلى أن صلواتكم ليرفع الله الوباء عن العالم، وينيح كل الأنفس التى فارقتنا، ويشفى كل مريض، بشفاعة أمنا العذراء مريم و الشهيد العظيم مارمينا، وصلوات أبينا قداسة البابا، وأبينا نيافة الأنبا مكارى.