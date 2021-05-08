/630343/عفاف-شعيب-تطالب-بتعليم-مبادئ-الدين-المسيحي-واليهودي-فى-المدارس

تحدثت الفنان عفاف شعيب، فى برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على فضائية القاهرة والناس، حول أهم طموحاتها والمرحلة الصعبة التى مرت عليها من قبل.

عفاف شعيب تكشف سبب طلاقها من المخرج رياض العريان

وقالت الفنانة عفاف شعيب، خلال برنامج شيخ الحارة:" إن سبب طلاقى من المخرج رياض العريان هو خيانته لي مع السكرتيرة".

وتابعت الفنانة عفاف شعيب، قائلة:" كان موقف اكتشاف خيانته لي بالصدفة، وكنت لسه جايبه تليفون جديد، وقمت أقول لأمى كل سنة وأنتى طيبة، ولكنى فوجئت بأنه يتحدث لها وبينهما علاقة، ولذا واجهته بالأمر وجرى الطلاق".

وعن تلقيها العلوم الدينية، قالت الفنانة عفاف شعيب:" استقبلنا الدروس الدينية من الشيخ عمرو عبدالكافى، والشيخ ياسين رشدي، وذلك عند الحاجة ياسمين الخيال الذى كانت تٌعد مجالس للعلم.

عفاف تطالب بتعليم الدين المسيحي فى المدارس

وطالبت الفنانة عفاف شعيب، أن يتم تدريس كل الأديان المسيحية واليهودية والدين الإسلامى أيضًا فى المدارس والجامعات، حتى يتيسر للناس الفهم والمعرفة".

وعن ارتداء الفنانة حنان ترك الحجاب، قالت عفاف شعيب:" هى حرة تفعل ما تشاء، والفنانة حنان ترك عايشة حياة كويسة وعندها عيال، وربنا عايز كدا أكيد".