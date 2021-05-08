/630345/محمد-إسماعيل-يتقدم-بسؤال-لوزير-التعليم-بشأن-توقف-إمتحانات-التابلت

تقدم النائب محمد اسماعيل عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن الإجراءات التى سوف تتخذها الوزارة لتلافى حدوث مشكلة توقف نظام الأمتحانات الألكترونى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعداد مبكراً لأمتحانات الثانوية العامة ،لتفادى تكرار المشكلة خاصة أنها أمتحانات مصيرية.

امتحانات الثانوية العامة على التابلت

ولفت النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، انه وعلى مدار أيام أمتحانات الصف الاول من مرحلة الثانوية العامة ،تم ملاحظة بعض الشكاوى الواردة من العديد من الطلاب، والتي تفيد بتوقف نظام الامتحانات على التابلت، وعدم قدرة عدد كبير منهم من الدخول على المنصة، من خلال جهاز التابلت حيث تم حل المشكلة جزئياً من خلال تخفيف الأحمال.

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جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،قد إستقبلت السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، والتي أصيبت بالسرطان بصحبة أسرتها، فور وصولها مطار القاهرة ضمن برنامج سياحي متكامل تنظمه لهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وكان عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في استقبالها في مطار جون كيندي في نيورك مساء الجمعة وسهلوا لها إجراءات السفر، كما كان في استقبالها في مطار القاهرة، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الطيار محمد الصعيدي وشيرين ممدوح، و سهلوا لها إجراءات الوصول والخروج من المطار، ورافقوها حتى فندق الإقامة، على أن يرافقوها طوال الرحلة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصلت من قبل مع داستن فيتالي، ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته.