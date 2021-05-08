نقل النواب تناقش بيان وزير النقل عن خطة عمل الوزارة.. غدًا

/630346/نقل-النواب-تناقش-بيان-وزير-النقل-عن-خطة-عمل-الوزارة-غدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد إجتماعتها غدا الأحد، حيث يتم استكمال دراسة بيان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين 26 من إبريل سنة 2021، عن خطة عمل الوزارة خاصة الهيئة القومية للسكك الحديدية.

لجنة الإتصالات

كما تنظر لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظر طلبي الإحاطة المقدمين من • السيدة النائبة نرمين بدراوي، بشأن الوقوف على أسباب غلق مكتب بريد قرية نزلة الأشطر مركز أبو النمرس. • السيد النائب أحمد بدران البعلي، بشأن عدم توافر مكاتب بريد ببعض قرى مركز التل الكبير (قرية الملاك – قرية الجزيرة الخضراء – القطاع البحري في قرية أبو عاشور – البعالوه الصغرى)، وكذلك قرى مركز القصاصين الجديدة (قرية السلام – قرية الوادي الأخضر – قرية الشروق – قرية أم عزام– قرية المحسمة القديمة).

هذا وقد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تعزية الي الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة ‏،في وفاة الاستاذ الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات.

برقية التعزية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى إليكم ومن خلالكم إلى كل ‏رجال القانون وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور صبرى السنوسى، عميد ‏كلية الحقوق والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، الذى انتقل إلى جوار ربه ‏بعد رحلة عطاء طويلة استطاع أن يكون فيها القدوة والمثل لكل من نهل من قبس ‏علمه وخبراته." وتابع : "ان الراحل العزيز تخرج على يديه العديد من الأجيال التي تبوأت مكانتها المستحقة.‏"

واختتم رئيس مجلس النواب:"رحم الله الفقد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم ‏وأسرته صبر المؤمنين.‏"

‏"إنا لله وإنا إليه راجعون"‏