شباب النواب يناقش إنشاء الهيئة العامة للأبنية الشبابية والرياضية.. غدًا

/630347/شباب-النواب يناقش-إنشاء-الهيئة-العامة-للأبنية-الشبابية-والرياضية-غدا

تستأنف لجان البرلمان نشاطها غدا الأحد حيث تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ أحمد فرغلي، بشأن طلب محافظة بورسعيد الرأي القانوني من وزارة التنمية المحلية عن مدى أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين الذي قدرته اللجنة المكلفة من قبل المحافظة بمبلغ 463 مليون جنية من إحدى الشركات السياحية، واصدار حي غرب قراراً بإيقاف تراخيص أعمال البناء لحين السداد، ومناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم تحصيل هذا المبلغ، ورد إدارة الفتوى بالوزارة بعدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين.

لجنة الشباب والرياضة

فيما تناقش لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمود حسين، مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ محمود حسين و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في شأن انشاء الهيئة العامة للأبنية الشبابية والرياضية، وتتم المناقشة من قبل لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

هذا وقد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تعزية الي الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة ‏،في وفاة الاستاذ الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات.

برقية التعزية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى إليكم ومن خلالكم إلى كل ‏رجال القانون وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور صبرى السنوسى، عميد ‏كلية الحقوق والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، الذى انتقل إلى جوار ربه ‏بعد رحلة عطاء طويلة استطاع أن يكون فيها القدوة والمثل لكل من نهل من قبس ‏علمه وخبراته." وتابع : "ان الراحل العزيز تخرج على يديه العديد من الأجيال التي تبوأت مكانتها المستحقة.‏"

واختتم رئيس مجلس النواب:"رحم الله الفقد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم ‏وأسرته صبر المؤمنين.‏"

‏"إنا لله وإنا إليه راجعون"‏