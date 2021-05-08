مسلسل كوفيد 25 الحلقة 11..الدماء والمصابين يهيبون العالم

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مسلسل كوفيد 25 الحلقة 11 استهلت أحداثها بإنقاذ يوسف الشريف للطقل الذي يدعى حسن من مصاصي الدماء الذين أضحوا محاطين بالمستشفى، ليتعرض كلًا منهم لمهاجمة "الزومبي" ليتصى لهم رامي الذي يجسده الفنان أحمد صلاح حسني بضربهم حتى تمكنوا من دخول المستشفى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 11، حيث شهدت الحلقة العديد من التفاصيل المثيرة، والحالة التي سيطرت على المحتجزين داخل المستشفى.

تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 11

أظهر مسلسل كوفيد 25 الحلقة 11 حالة الإضطراب التي أصابت المواطنين بين مشاعر الخوف والقلق والأمل الذي لايزال ينبض داخلهم على الرغم من الظروف التي يعيشونها بسبب فيروس كوفيد 25 الذي اجتاح العالم أجمع.

تحول الظروف المحيطة ميرنا نور الدين التي كانت قد دخلت إلى المستشفى لتجهض طفلها بعدما وقعت فريسة سهلة للدكتور سيف الذي يجسده ادورد، وسرعان ما تخبره بقرارها الأخير وأنها غير مستعدة للتخلص من روح طفلها بسبب غلطتها كي تكن مستعدة لمواجهة ربها، إلا أنه ينهرها ويقترح عليها أنها من الممكن أن تبلغ عزيز زوجها أنه والد الطفل لتصرخ بوجه محاولة إيفاقته من تلك الغفلة ليتركها ويذهب.

وفي مشهد آخر، يستعجب أمير الذي يجسده الفنان اسلام جمال من تأخير زوجته بعدما يتسأل طفله عنها، ليبلغه أحد المحتجزين أنها هربت مع رجل الأعمال في سيارته وليس هناك داعي أن يبحث عنها لتشتعل النيران داخل قلبه ليحاول يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني تهدئته.

تحور فيروس كوفيد 25

يكتشف الطبيب ياسين، أن بعد مرور 9 أيام على المصاب يتوفي في الحال، بعدما يتملك الفيروس من المصاب الذي تم غلق الأبواب عليه في إحدى غرف المستشفى، ليقرروا الهروب من المشفى بعدما أصبحوا في مأمن داخل المستشفى، إلا أن حلا كانت قد تحررت لتهجم على صديق طفلها الصغير الذين ذهبوا كي يخرجوها من الغرفة التي حبسها داخلها زوجها.

تخرج حلا عليهم أثناء اقترابهم من أبواب المشفى ليحتضنها زوجها ويموت في الحال ليتمكن الباقي من الفرار خارج المستشفى، ليهاجمهم العديد من "الزومبي" إلا أن أحمد صلاح حسني كان يحمي سيرهم ليقتتل العديد منهم ويصر على انتظار ياسين وفور خروجه يتحرك بالسيارة لتنتي أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 11.