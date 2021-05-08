/630349/عفاف-شعيب-أقبل-دور-رقاصة-وبكره-محمد-سامي

قدمت الفنانة عفاف شعيب، العديد من الإجابات خلال برنامج “شيخ الحارة” المذاع على فضائية القاهرة والناس، والذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وذلك للحديث عن أبرز طموحاتها وآمالها الفترة المقبلة.

وقالت الفنانة عفاف شعيب:” أنا مابكرهش المخرج محمد سامي، لكن بكره تصرفاته، وهو مخرج الحقيقي شاطر وكويس، لكنه عصبي جدًا جدًا وممكن فى أى وقت يخرج عن شعوره”.

وتابعت الفنانة عفاف شعيب، قائلة:” سبب غضبي منه، أننا كنا فى مسلسل «آدم» وهو أصر فى مشهد القبض عليا أنا وولادى والفنان محمود الجندي، أن أصعد إلى عربة «البوكس» الشرطة لتجسيد صورة القبض، ولكنني خفت لأني لا استطيع الصعود إلى تلك السيارة المرتفعة، ولذا رفضت الأمر، ولكني وجدته يقول بعصبيه:” يلا اطلعي”.

عفاف شعيب: أنا بكره محمد سامي

وأضافت الفنانة عفاف شعيب، خلال برنامج شيخ الحارة:” هذا الأمر أثار غضبي بشدة، وجه الفنان حجاج عبدالعظيم والفنان قالولي هانطلعك، ومن ثم قلت لهم:” ولا هاتحرك من مكاني، ومش هاعمل المشهد دا”.

عفاف شعيب: أقبل أطلع بدور رقاصة

واستكملت الفنانة عفاف شعيب:” بعد إصرار كل الحضور قمت بالصعود إلى العربة، ولكن ضهرى «طق» وتانى يوم روحت المستشفى، وماجاش زارني، وقال “ دى بتدلع”، ولم يكلف نفسه أن أرسل لي دعوة بالشفاء.

وفيما يتعلق بإمكانية أن تقوم بدور راقصة معتزلة، قالت الفنانة عفاف شعيب، نعم أقبل أن أقوم بدور رقاصة معتزلة، بس يكون الدور حلو ومكتوب كويس مش عيب”.