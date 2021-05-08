/630350/مناقشة-مشروع-موازنة-وزارة-البترول-والثروة-المعدنية-والجهات-التابعة-الإثنين

تستانف لجان البرلمان نشاطها بعد غد الإثنين، حيث تناقش لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، لقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستعراض أبرز ما تتضمنه مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان من نتائج مستهدفة.

لجنة الخطة والموازنة فيما تناقش تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022. هذا وقد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تعزية الي الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة ‏،في وفاة الاستاذ الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات. برقية التعزية وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى إليكم ومن خلالكم إلى كل ‏رجال القانون وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور صبرى السنوسى، عميد ‏كلية الحقوق والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، الذى انتقل إلى جوار ربه ‏بعد رحلة عطاء طويلة استطاع أن يكون فيها القدوة والمثل لكل من نهل من قبس ‏علمه وخبراته." وتابع : "ان الراحل العزيز تخرج على يديه العديد من الأجيال التي تبوأت مكانتها المستحقة.‏" واختتم رئيس مجلس النواب:"رحم الله الفقد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم ‏وأسرته صبر المؤمنين.‏" ‏"إنا لله وإنا إليه راجعون"‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مناقشة مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة.. الإثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.