/630351/بسمة-وهبة-تطالب-بالدعاء-لإيمان-الحصري-بعد-تدهور-حالتها-الصحية

توجهت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بالدعاء لزميلتها بذات المجال الإعلامية إيمان الحصري، بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي حالت بينها وبين شاشات التليفزيون.

دوت الخليج يرصد منشور بسمة وهبة التي طالبت فيه بالدعاء للإعلامية إيمان الحصري وآخر تطورات إيمان الصحية، فضلًا عن تفاصيل تلك الأزمة الصحية التي هاجمتها منذ فترة قصيرة.

بسمة وهبة تتمنى الشفاء للإعلامية إيمان الحصري

كتبت بسمة في شكل صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" داعية المولى عز وجل: "إيمان الحصري.. يارب نجيها واشفيها.. قولوا آمين الدعاء يغير القدر"، وانهالت التعليقات من الجمهور متمنين لها الشفاء العاجل.

حالة إيمان الحصري الصحية تستلزم السفر للخارج

علم موقع دوت الخليج، أن الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري في تدهور شديد وتستدعي السفر لتلقي العلاج في الخارج، بعد إجراء آخر عملية فجر يوم السبت، ولم تؤدي إلى النتائج المطلوبة، فنصح الفريق الطبي المعالج لحالتها بسرعة إنهاء إجراءات السفر للخارج منعًا لازدياد سوء حالتها الصحية.

أزمة الإعلامية إيمان الحصري الصحية

وكانت إيمان الحصري شغلت حيز من السوشيال ميديا بالفترة الماضية بعد أن أعلن أدمن صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خبر إجرائها لعملية جراحية، الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات خطيرة نتج عنها ضرورة المكوث بالمشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولة طبية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى.

الجدير بالذكر أن أسرة الإعلامية المصرية إيمان الحصري حرصت على طمأنة الجمهور عليها بعد إجراء العملية الأخيرة التي بدأت لهم نتائجها جيدة، فكُتب عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": " تعلن أسرة الإعلامية إيمان الحصري و أطبائها المعالجين عن بداية استقرار الحالة الصحية بفضل الله و دعواتكم مقارنةً بالفترة السابقة بعد إجراء العملية الأخيرة منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولي.

وتابع: "نسألكم جميعاً فضلاً إستمرارية الدعاء لها خاصةً في هذه الأيام المباركة حتي تستقر الحالة بشكل كامل بأذن الله تعالي.. ‏‎‫اللهم لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".