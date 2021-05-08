/630352/تشلسي-يضرب-مانشستر-سيتي-بثنائية-علي-ملعبه-قبل-نهائي-دوري-الأبطال

انتهت مبارا مانشستر سيتي وتشيلسي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب الاتحاد معقل فريق مان سيتي.

سجل الهدف الأول في اللقاء بين الفريقين أصحاب الأرض في الدقيقة 44 من عمر المباراة، بأقدام المتألق رحيم ستيرلينج، من خلال استلم جيبريال جيسوس الكرة خلف المدافعين بعد سقوط للمدافع أندرياس كريستينسين ثم توغل جابرييل جيسوس داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ومرر الكرة لأجويرو أمام المرمى فاستلم الأخير الكرة باستهتار غريب ولكن اندفع ستيرلينج وسدد الكرة في الشباك.

جاء الرد من الفريق الضيف تشلسي في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بأقدام عربية مغربية حكيم زياش، من خلال عدة تمريرات بين لاعبو تشيلسي وصلت الكرة لسيزار أزبيليكويتا على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ومررها لزياش على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى محرزاً هدف التعادل.

أهدر الأرجنتيني كينج أجوير ضربة جزاء للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع من الشوط الأول من تسديدة ضعيفة فوق حارس المرمي ليتصدي لها بكل سهولة، ويحرم أصحاب الأرض من تسجيل الهدف الثاني في المباراة.

شهدت المباراة علي العديد من الفرص الضائعة بين لاعبي الفريقين، من خلال حرمان حكم الراية من تسجيل الهدف من راية التسلل، وتألق مدافعي الفريقين وحراس المرمي.

تشكيل مانشستر سيتي في المباراة

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياش – أيمريك لابورت – ناثان أكي – بنجامين ميندي

الوسط: رودري – فيران توريس – رحيم سترلينج

الهجوم: سيرخيو أجويرو – جابرييل جيسوس

تشكيل تشيلسي في المباراة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ريس جيمس - سيزار أزبيليكويتا – أندرياس كريستينسن – أنطونيو روديجر – ماركوس ألونسو

الوسط: نجولو كانتي – بيلي جيلمور

الهجوم: حكيم زياش – تيمو فيرنر – كريستيان بوليسيتش

موقف الفريقين في الدوري

يحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة من أصل 35 مباراة.

يحتل فريق تشلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة من أصل 35 مباراة.