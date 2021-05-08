/630353/محامي-عبدالله-السعيد--اللاعب-لم-يتلقى-عقوبات-والقضية-أنتهت-ضد-الأهلي

أكد أشرف عبدالعزيز ، المحامي الخاص باللاعب عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالي و النادي الأهلي السابق ، عدم صحة تلقى لاعب المنتخب المصري لأي عقوبات صادرة من مركز التسوية والتحكيم .

وقال أشرف عبدالعزيز: " عبدالله السعيد لم يتلقى أي إخطار بتوقيع عقوبة عليه من مركز التسوية والتحكيم حتى الأن، لانه لم يتم الكشف عن وجود نزاع من الأساس بين اللاعب و النادي الأهلي لدى مركز التسوية !".

ووضح عبدالعزيز: " في حياتي و طوال عملي في مهننة المحاماة لم أرى أن تكون هناك قضية تنازع و لايتم إخطار المدعي بالأمر ، كيف يحدث هذا ، أليس من حقه الدفاع عن نفسه".

وتابع محامي اللاعب: " حتى لو حدث ذلك هل من الطبيعي عدم إخطار عبدالله السعيد شخصيا ، أو يتم إخطاري بإعتباري المحامي الخاص له ، أو بيراميدز بإعتباره النادي الخاص به ".

محامي عبدالله السعيد يعلن عدم تلقى عقوبات

وواصل اشرف عبدالعزيز: " القضية بين عبدالله السعيد و الأهلي تم حسمها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والقصة أنتهت بالحكم الذي أشار بعدم أحقية القلعة الحمراء في الحصول على الشرط الجزائي".

وأختتم عبدالعزيز: " في حالة ثبوت هذا سنلجأ حينها للفيفا من أجل النظر في الموضوع، لكنني شخصيا لا اعرف أين مقر مركز التسوية و التحكيم ، ولم أستلم أي إخطار بالعقوبة حتى الأن، وأتمنى الحصول على نسخة من العقوبات حتى يمكننا بحث الأمر".

الجدير بالذكر أن مصدر بالنادي الأهلي كشف ان مركز التسوية والتحكيم قد غرم لاعب الأهلي السابق عبد الله السعيد ولاعب بيراميدز الحالي 2 مليون دولار، لصالح نادية السابق المارد الأحمر.

وطالب الأهلي عبدالله السعيد والذي بات مطالب بدفع المبلغ بالكامل للنادي الأهلي، وهو قيمة الشرط الجزائي الذي كان منصوصا عليه في عقده السابق المبرم بين الأهلي والأهلي السعودي والذي انتقل إليه اللاعب، قبل الرحيل والإنضمام لبيراميدز.

تشكيل بيراميدز أمام وادي دجلة بالدوري

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي