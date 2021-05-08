بذكرايتهما سويًا.. رامي جمال يعلق على استشهاد صديقه عمرو صلاح بالواحات.. «صور» 

/630355/بذكرايتهما-سويا-رامي-جمال-يعلق-على-استشهاد-صديقه-عمرو-صلاح-بالواحات-صور

شهدت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 "ملحمة الواحات" في 20 أكتوبر 2017، التي سطر خلالها قوات الأمن مشاهد بطولية في الدفاع عن الوطن بأرواحهم والتصدي لكيانات إرهابية خططت لاستهداف البلاد وتخريبها، لكن فكرهم الإرهابي اصطدم ببسالة رجال الشرطة في معركة معهم أسفرت عن استهاد 16 شهيًدا، كان من ضمنهم النقيب عمرو صلاح الدين محمد عفيفي.

دوت الخليج يرصد رد فعل المطرب رامي جمال بعد استشهاد النقيب عمرو صلاح بمأمورية الواحات في مسلسل الاختيار 2، الذي أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل وتصدر مؤشر البحث جوجل منذ انطلاق الحلقة الأولى.

رامي جمال برفقة الشهيد عمرو صلاح

استرجع المطرب المصري رامي جمال ذكرياته مع صديقه عمرو صلاح شهيد الواحات، بالتزامن مع عرض هذه الملحمة على شاشة التليفزيون المصرى، حيث نشر عدة صور تجمعه به خلال أحداث مختلفة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق جمال معربًا عن فخره واشتياقه للشهيد عمرو صلاح قائلًا: " شهداء الواحات، الشهيد البطل عمرو صلاح.. سبتلنا وجع وفخر.. سيبت بطولة وسيرة دهب.. سيبت رجولة وذكريات مبتخلصش.. مفيش كلام يكفي الوجع.. مفيش كلام يكفي فخرنا بيكم أنت وكل شهداء مصر.. أنتم السبب في أننا في أمان والتمن كان أرواحكم الغالية.. بحبك يا صديقي ووحشتني".

محطات في حياة الشهيد عمرو صلاح

النقيب عمرو صلاح من أبناء محافظة القاهرة، وتخرخ في كلية الشرطة عام 2012، ثم التحق بعد التخرج بإدارة العمليات الخاصة.

شارك الشهيد عمرو صلاح في العديد من العمليات ضد العناصر الإرهابية المتورطين في أحداث عنف وإرهاب وحصل على العديد من الدورات القتالية والرماية واللياقة البدنية.

النقيب عمرو صلاح ينول الشهادة قبيل زفافه

كما شارك في فيلم الخلية ودرب أبطال العمل على فنون القتال واستخدام السلاح، واستشهد البطل يوم 20 أكتوبر عام 2017 خلال المداهمة التي وقعت بين قوات الأمن ووكر إرهابي بطريق الواحات، وكان يستعد لزفافه بعد شهرين من وقت استشهاده.

صناع عمل مسلسل الاختيار 2

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل"الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، بشرى، هادي الجيار، إنچي المقدم، أحمد سعيد عبد الغني، إسلام جمال وأحمد فهمي، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مواعيد عرض الاختيار 2 الحلقة 26

يعرض مسلسل الاختيار 2 على فضائية قنوات "ON" في تمام الساعة 9:30 مساءً ويعاد الساعة 2:30 صباحًا والساعة 4 عصرًا، فيما يعرض على قناة "ON دراما" الساعة 10:15 مساءً ويعاد الساعة 4 صباحًا، 11:30 صباحًا و الساعة 4:45 مساءً.