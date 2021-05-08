/630356/مي-عمر-كان-نفسي-أتولد-بدري-وأمثل-مع-عمر-الشريف-فيديو

علقت الفنانة مي عمر، على تشبيه الجمهور لها بالفنانة سعاد حسني في مسلسل لؤلؤ، قائلة:” كل الناس بتحب سعاد حسني، وأنا نفسي أبقى مي عمر مش حد تاني ".

وأضافت الفنانة مي عمر خلال حوارها ببرنامج العرافة التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمٌذاع على قناة المحور، أنها تفضل الفنان الراحل عمر الشريف على الفنان أحمد السقا، قائلة:" أحمد السقا نفسه لو خيروه بينه وعمر الشريف هيختار عمر الشريف". وأكملت الفنانة مي عمر :” تعلمت الكثير من الفنان أحمد السقا، لأنه نجم في أخلاقه ومذاكرته، وأكتر واحد بيذاكر كأنه لسه طالب في أولى معهد، وموصلش للي هو فيه من فراغ، وكان نفسي أتولد بدري وأمثل مع عمر الشريف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مي عمر: كان نفسي أتولد بدري وأمثل مع عمر الشريف «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.