اللهم أعنا.. مفتى الجمهورية يوضح سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم

جدة - نرمين السيد - واستشهد علام بقوله تعالى:" إنا أنزلناه فى ليلة مباركة"، وأوضح أن سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم، لما تكتبه الملائكة من الأقدار لقوله تعالى: "فيها يفرق كل أمر حكيم".
وذكر علام فى برنامجه "اللهم أعنا" المذاع على الراديو 9090 فى رمضان 2021، اليوم السبت، أن الله عمم فيها البركة والغفران والعبادة فيها تعدل ألف شهر، وحثنا الرسول ﷺ على تحريها حيث قال : "تحروها فى العشر الأواخر من الوتر"، ومن حكمة الله تعالى أن أخفى الليلة على عبادة ليكون ذلك مداعة للجد والاجتهاد ودائما موصول بربه فى تلك الأيام الطيبة.
واختتم حديثه بالدعاء :" اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأصواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا، اللهم نسألك موجبات رحمتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنات والنجاة من النار".
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