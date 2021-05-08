مدبولى: الرئيس يتابع تطورات مبادرة إحلال السيارات

وضمت المحافظات: "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يتابع بنفسه هذا الملف.
وأشار إلى أنه تم تجهيز ساحات فى محافظات القاهرة الكبرى، ويجرى حاليا الانتهاء من الساحات المخصصة للتخريد فى المحافظات الأخرى تباعا، مطالبا بالإسراع فى تجهيز الساحات المتبقية فى أقرب وقت.
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