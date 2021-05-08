تعديل مواعيد إغلاق المحال التجارية فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط اليوم السبت، إنه تمت الموافقة على تعديل مواعيد إغلاق المحال التجارية بالمحافظة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة نهارا فى ظل الموجة الحارة التى تشهدها المحافظة، وصعوبة الحركة والتسوق نهارا بالتزامن مع مواعيد الإغلاق الجديدة التى تم تطبيقها.





وأوضح المحافظ، فى بيان صادر اليوم السبت، أنه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، فقد تقرر تعديل مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى الساعة 11 مساء بدلا من 9 مساء اعتبارا من اليوم لإتاحة الفرصة أمام المواطنين وأصحاب المحال والحد من التزاحم. وشدد المحافظ على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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