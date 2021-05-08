نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2021 وعدد أيام الإجازة لموظفي القطاع الحكومي والخاص في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر 2021 ، يترقب كافة المسلمين في كل مكان في مصر والعالم العربي معرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان بعد أن أوشكت أيامه الجميلة على الإنتهاء بوصولنا إلى آخر أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ولذلك يبحث كافة المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة أو المدارس لمعرفة مواعيد إجازة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة التي أعطتها الدولة للمواطنين في كافة القطاعات تزامنًا مع تلك المناسبة الرائعة.

موعد عيد الفطر 2021

بناء على الدراسات والتقارير الفلكية التي تم إجراؤها في الفترة الماضية، تم تحديد موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا ليكون يوم الخميس الموافق ال 13 من مايو 2021، على أن ينتهي عيد الفطر في يوم 15 من الشهر نفسه، ليكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان المبارك وآخر أيامه العظيمة، وهذا ما يجعل الجميع يبحثون عن رسائل تهنئة عيد الفطر من أجل مشاركتها مع الأهل والأحباب والأصدقاء.

عدد أيام إجازة عيد الفطر

أعلنت الحكومة المصرية أن إجازة عيد الفطر للمواطنين في القطاعات الخاصة تبدأ رسميًا يوم الأربعاء 12 مايو 2021 إلى الأحد 16 مايو 2021، أي تكون الإجازة لمدة خمسة أيام ليكون الوقت كافي للمسلمين في كل مكان للإحتفال بتلك المناسبة العظيمة بالبقاء مع الأسرة وخاصة في ظل تلك الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب انتشار وباء كورونا، وفرض العديد من القرارات على المواطنين بشأن الحظر لكافة المتنزهات والحدائق خوفًا من انتشار وباء كورونا.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

وفيما يخص موعد صلاة عيد الفطر المبارك طبقًا للحسابات الفلكية سوف يحين موعدها في الخامسة وثمانية وعشرون دقيقة في القاهرة، وسوف يصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانًا بموعد الصلاة في كافة محافظات مصر بعد أن تحدد دار الإفتاء المصرية موعد صلاة العيد ورؤية هلال شهر شوال.

وفي الوقت ذاته فقد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف موافقة لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى فقط التي تقام بها صلاة الجمعة، على أن تكون الصلاة وفق العديد من الضوابط للحماية من وباء كورونا، ومنع إقامتها في أي أماكن أخرى سواء ساحات أو أماكن غير محددة.