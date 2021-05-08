/630366/شماتة-الإخوان-فكرة-لا-تموت-ما-شهد-به-المغير-بشأن-رابعة-والواحات

بينما تستعيد الذاكرة المصرية سيرة ملحمة أبطال الواحات الذين سطروا ملحمة وطنية حقيقية بمحاولتهم التصدي للإرهابين، الذين خانوا الوطن وأهدروا دماء ابناءه، تجد أيضًا اللجان الإلكترونية للجماعة المسلحة تستعيد رسائل الشماتة، للتشفى فى الموت ولبث سمومها. أحمد المغير، هو الفتى المدلل للإرهابي خيرت الشاطر، أمبراطور الأموال فى جماعة الإخوان المسلمين، والذى أعترف صراحة بوجود سلاح وقنابل يدويه فى التجمع المسلح بميدان رابعة العدوية.

المغير المحرض الأول على العدوان فى الجماعة

المغير، هو أحد شباب الجماعة الذين يدفعون التنظيم إلى التخلى عن السلمية بشكل كامل، وعدم التقرب من الغرب، بل يؤكد دائمًا على ضرورة العنف واتباع نهج القتل والإرهاب.

المغير يعترف بإرهاب الجماعة

بعد واقعة الواحات التى راح فيها جنود مصر غدرًا، نشر أحمد المغير تويتة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال:" «أحلى حاجة في عملية الواحات إن راح فيها مجموعة من أكابر المجرمين، ضباط مسئولين، كل ما أتخيل لحظات الرعب اللي عاشوها تحت الرصاص وقبل ما يتصفوا يزيد إيماني بالله وحبا له انه انتقم منهم خير انتقام»، مضيفًا: «اللهم زد من الواحات».

لا تترك جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها أي حادث إرهابي في مصر، إلا وتطلق لجانها الإلكترونية لـ«الشماتة» والفرح في أبناء الشعب المصري، فما بين حادثي الواحات والعريش الإرهابيين وغيرها من هجمات التكفيريين على أبطال الجيش المصري في أرض سيناء، والحرائق مثل حادثي العتبة والموسكي الأخير، نجد بكل وضوح حفلات «الشماتة» والتشفي في موت المصريين، لتظهر الجماعة وجهها القبيح أمام العالم، فدائمًا ما تؤكد أنها تستغل الحوادث لبث سمومها وإثارة الفتنة.

صدقًا ووفقًا لما ذكره الكاتب الكبير، حمدى رزق فى مقال له، فإن محاولة كتائب الإخوان الإلكترونية التشكيك فى رواية «الاختيار 2» عن فض اعتصام رابعة، وحجم السلاح والتسليح والجاهزية الإرهابية، لا تصمد لحظة أمام شهادة إخوانية مفصلة قال بها الإرهابى الهارب «أحمد المغير»، نصًا وبالحرف فى تدوينة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحت عنوان «سرية طيبة مول»، ونُشرت صحفيًا يوم الأحد (١٤ أغسطس ٢٠١٦).