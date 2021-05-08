مي عمر : نفسي أعمل تاريخ زي فاتن حمامة «فيديو»

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قالت الفنانة مي عمر، أنها تمتلك أكثر من وش في الحياة تتعامل بهم مع الناس، موضحة أنها شخص مزاجي وقد تكون سعيدة ف5ي بعض الأحيان وحزينة .
نفسي أعمل تاريخ
وأضافت الفنانة مي عمر خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج العرافة المُذاع على قناة المحور، أنها تفضل الفنانة سعاد حسني على الفنانة فاتن حمامة، قائلة: "نفسي أعمل تاريخ زي فاتن حمامة، وسعاد حسني عندي ميكس ولذاذة زيادة عن اللزوم، والمقارنة بينهم صعبة”.
برنامج العرافة
يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.
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