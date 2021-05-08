مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 26...عودة زاهي العتال للحياة

/630357/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-26عودة-زاهي-العتال-للحياة

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 26، شهدت الحلقة تهديد مارسيل لسفينة "مصطفى شعبان" بضرورة إتمام عملية نقل شحنة الذهب والحصول عليها لأن إذ أخفق سيبنال عقاب يمكن أن يصل إلى حد الموت بينما نجاحه سيتقله نقلة كبيرة لم يكن يحلم بها يومًا ما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 26 بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان فضلًا عن مواجهة سرية وسفينة وعودة زاهي العتال للحياة

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 26

تحكي فاتن "ياسمين رئيس" لولاء صديقتها في المنزل عما مرت به بالإضافة إلى سرية "عمرو سعد" واختها عواطف، تخبرها ولاء بعدم حب سرية لها، وبطمع عواطف، ثم تحكي لها عن والدها وكيف استغلها من أجل الحصول على المخدرات ويقطع حديثهم رن هاتف ولاء فتدخل صديقتهم الأخرى وتخبر فاتن بالابتعاد عن ولاء لأنها لا تشبها ولكن ترفض فاتن كلامها، من ناحية أخرى لازالت تحاول بسنت مع سعيد ليتزوج بها ويذهب للعمل مع سرية خاصة بعد أن أصبح ثريًا، مبررة بذلك نسيانه ما فعله بوالدته عطية مع الوقت بعيدًا عن الحارة.

مجهول يدخل في المنافسة بين مارسيل وسليم

يذهب سفينة مع مارسيل لاستلام الشحنة ولكن أثناء استمرارهم في السير يغير سفينة مساره ويخبر مارسيل بمعرفة أحد بهذه العملية فيجب أن نوقف استلام الشحنة وتأجيلها، وإرسال رجال يقتلوا هؤلاء الاشخاص، على الجانب الآخر يأتي رجل من رجال سرية ويخبره بإيقاف الشحنة على بعد 2 كيلو من مكانها الاصلي وبضاعتهم في المخازن معرضة للسرقة.

يذهب مارسيل وسفينة فيخبره مارسيل بوجود خائن، وأن من جعل سفينة يعلم بمعرفة صديقه بوصول الشحنة وإرسال أشخاص لقتله دون مراعاة العيش والملح، يمكن أن يخونه، يخبره سفينة بأنه حما مخازن سرية من السرقة وحتمًا يوجد شخص ثالث يعلب من خلفهم ثم يأتي تليفون لسفينه يفيد بالهجوم على الشاحنة وسرقتها، أما سرية فيعلم بما حدث ويخمن بأن هذا الشخص من الضروري أن يكون من رجال مارسيل يلعب عليه وعليهم.

ولاء تستغل فاتن للعمل معاها في أمور غير مشروعة

تقوم ولاء بتصوير فاتن بدون ملابس في الحمام دون معرفتها، وبعد خروجها تقترح عليها العمل معاها، فهو عمل غير مضر لها وليس عليها سوى فتح كاميرا الهاتف والتحدث مع بعض الأشخاص بمقابل مادي كبير، ترفض فاتن وتنهال عليها بالضرب، وفي اليوم التالي تتشاجر رئيسة فاتن معها لما أحدثاه هي وولاء من مشاجرة أمس، وأثناء حديثهم ينسى أحد الأشخاص شنطة في المول فتكتشفها فاتن وتذهب ورائها لإعطائه إياها، فيعجب بأمانتها ويعطيها رقم هاتفه للتواصل معه وأخذ ماتريد.

يتزوج سعيد من بسنت، بينما تقوم عواطف بعمل توكيل لضاحي زوجها ليتصرف بكل شيء ويفتح محل لبيع الهواتف وتنتهي الحلقة 26 من مسلسل ملوك الجدعنة بإنقاذ أحد المجهولين لمجدي من الشارع فيتفجأ مجدي بظهور زاهي العتال بعدما كان يعتقد وفاته.