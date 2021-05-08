/630358/محمد-صلاح-يقود-هجوم-ليفربول-أمام-ساوثهامبتون-بالدوري-الإنجليزي

يدخل ليفربول مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون في التاسعة والربع مساء، في لقاء الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويشهد علي اللقاء ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.

يأمل ليفربول افوز وإقتناص ثلاث نقاط ثمينة تساعدة في اللحاق بالمراكز الأربع النتأهلة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وخاصتاً بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق في هذا الموسم علي ملعبه الأنفيلد. وأعلن الألماني يورجن كلوب عن تشكيل الفريق امام ساوثاهمبتون في الدوري والتي جاءت كالتالي. تشكيل ليفربول في المباراة: في حراسة المرمى: اليسون بيكير. في خط الدفاع: فيليبس – أليكساندر أرنولد – ويليامز – روبيرتسون. في خط الوسط: فابينيو – فينالدون – تيجو ألكانتارا. في خط الهجوم: ساديو ماني – فيرمينيو – محمد صلاح.

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