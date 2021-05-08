مسلسل حرب أهلية الحلقة 26..باسل خياط يخطط لينال من جميلة عوض

/630360/مسلسل-حرب-أهلية-الحلقة-26باسل-خياط-يخطط-لينال-من-جميلة-عوض

مسلسل حرب أهلية الحلقة 26 استهلت الأحداث بذهاب زياد إلى منزل مريم التي تجسدها يسرى بعد القبض على حسين شقيق نور وصديقه، ليتناقش معها حول إستبعاد يوسف عن قتل نور، إلا أنها تؤكد أنه هو السبب الرئيسي في مقتلها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حرب اهلية الحلقة 26 التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة، فضلًا عن وفاة والد فريدة الذي كان نقطة ضعفها تجاه يوسف.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 26

يدخل يوسف المنزل ليجد فريدة تجلس أمامه، ومن ثم يطلب منها بطريقة قاسية أن تبلغ والدها أن يغادر المنزل كي يستطيع أن يستلقى ويأخذ راحته في منزله، لتحاول زوجته أن تقنعه بأن يترك ليلة واحدة فقط إلا أنه يصر على قراره لتذهب أروى جودة إلى والدها إلا أنها تكتشف وفاته لتصرخ جانبه وتنهار باكية.

يدخل يوسف الذي يجسده الفنان باسل خياط ليجدها منهارة من البكاء متسائلًا عن الذي يحدث، لتدفعه بيدها معاتبة إياه كونه كان يخطط لموت والدها بطريقته الدنيئة.

يسرا تستعيد قوته لتأخذ حقها من باسل خياط

تذهب يسرا إلى منزل باسل خياط لتأخذ صديقتها فريدة بعد وفاة والدها حيث كانت سارة متواجدة بالمنزل لتهدده مريم إن لن يهدأ ويتراجع ستحكي لشقيقته عن أفعاله وألاعيبه التي تعرفها جيدًا وبالفعل تعود معها فريدة إلى منزلها.

على الجانب الآخر تخرج نادين في مقطع فيديو على طريقة "اللايف" لتحكي عن طفلها الذي كان ينتظره عزيز، وتتوعد لمن يقف في طريقها وطريق طفلها القادم، لتتأكد تمارا ومريم من سرقة يوسف للملفات التي كانت بحوذتها وقتله لنور التي راحت ضحية لمخططات باسل خياط.

وتنتهي أحداث مسلسل حرب أهلية الحلقة 26، بإستدعاء كيشو لفيلا عزيز التي يتواجد بها نادين ويوسف ليخططوا للإيقاع بتمارا بطريقتها التي كانت توقع بها صديقاتها من قبل، وحينما يتسائل عن السبب يؤكد له يوسف أن مريم ظلمت نادين ولن يريدوا اعطاءها حقها وحق ابنها.