/630361/مسلسل-موسى-الحلقة-26-محمد-رمضان-يتورط-في-قتل-شهاب-باشا

مسلسل موسى الحلقة 26 بدأت بمواجهة ساخنة بين موسى الذي يجسده الفنان محمد رمضان والضابط الإنجليزي الذي أمر بمشاركة شقيق موسى في الحرب مع الالمان حتي قتل وقتها، فظل موسى يلاحقة أثناء تواجدهما داخل السفارة، ووقعت مشاجرة بالضرب بينهم انتهت بقتل موسى للضابط الأنجليزي والقى جثته في النار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 26 التي شهدت العديد من التفاصيل النارية.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 26

خطط نوفل "منذر الريحاني" في خدعة لقتل شهاب باشا "صبري فواز" بعدما قبض من شويكار هانم مبلغ من المال مقابل قتل شقيقها شهاب، حيث اتصل بمكان عمل موسى واخبرهم هناك ان شهاب باشا سيأتي لقتل موسى، وذلك لكي يوقع موسى مع شهاب في مشاجرة عند مقابلتهم لبعض.

تلقى المعلم وهبة "سيد رجب" الخبر وسرعان ما نقله لحلاوتهم "سمية الخشاب" ليلومها على زواجها من موسى الذي جاء إلى السوق ومعه الثأر من الصعيد، ويزيدها خوفًا فيخبرها ان اليوم سيشهد مقابلة بين موسى وشهاب ستنتهي بموقوع احدهم قتيلاً.

وصل شهاب لموسى، حيث أمسك به موسى وقرر ان يأخذ بثأره منه بعد ان اخبره ان شقيقته شفيقة "هبة مجدي" تسكن معه طول هذه المدة، ولكن شهاب طلب منه ان يفهمه حقيقة القصة وبعدها يفعل ما يحلو له، ليحكي له شهاب عن اول مقابلة له مع شفيقة وكيف رأى فيها الادب الاحترام اللذان جعلوه يتشد لها ويقرر الزواج منها، كما شهد ببرائتها من العار كما يتهمها البعض.

ظن موسى ان شفيقة هي من ارسلته ليقول له هذا الكلام لكي تبرر خطيئتها، ولكن لم يقتنع موسى بكلامه، وحذره إذا لم يخبره بمكان شفيقة في الحال سيقتله دون تفكير، ليقرر شهاب ان يأخذه معه المصنع لكي يرى شقيقتها هناك.

وانتهت الحلقة 26 من مسلسل موسى، بتدبير من نوفل لوقوع موسى في الفخ، فبعدما علم ان موسى وشهاب في المصنع بمفردهما، ذهب إلي هناك وقام بقتل شهاب باشا ليلفق له جريمة قتله.