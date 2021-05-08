/630362/بيتسو-موسيماني-يرغب-في-ضم-شالوليلي-لاعب-صن-داونز-لصفوف-الأهلي

كشف تقارير جنوب إفريقية عن مهاجم النادي الأهلي القادم بعد أن قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة بالقلعة الحمراء بدء المفاوضات مع اللاعب من أجل ضمه لصفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وذكر موقع" africatopsports " المهتم بأخبار الرياضة في القارة السمراء أنة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يريد التعاقد مع اللاعب بيتر شالوليلي ، لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

مهاجم الأهلي القادم بقيادو موسيماني

وتابع africatopsports : " يقال إن النادي المصري مهتم بخدمات مهاجم ماميلودي صنداونز، و يجذب المستوى الحالي للدولي النامبيبي الكثير من الفرق الكبرى ، بما في ذلك حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الموقع : " وكان شاليلي ، البالغ27 عاما ، أحد آخر صفقات بيتسو موسيماني قبل استقالته من ماميلودي للانضمام إلى العملاق المصري في سبتمبر من العام الماضي، لذلك يرغب المدير الفني الجنوب أفريقي في إحضار هذا اللاعب بشكل ناجح لموسم 2020/21.

وواصل africatopsports: "إن الفائزة بالحذاء الذهبي ليزلي مانياتيلا الموسم الماضي (بإجمالي 16 هدفًا) قد يكون حل محتمل لمعالجة أزمة أهداف الأهلي المصري".

وأختتم: " سجل شالويل هذا الموسم 14 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 25 مباراة بجميع البطولات".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء الإثنين القادم.

تشكيل الأهلي و الزمالك في القمة

من المفترض أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف.

فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

خط الهجوم : حميد أحداد.