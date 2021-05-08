مي عمر تكشف تفاصيل خناقة زوجها محمد سامي الشهيرة في دولة أوربية

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تحدثت الفنانة مي عمر عن حياتها الشخصية، وبعض المواقف التي جمعت بينها وبين زوجها المخرج الكبير محمد سامي، في برنامج العرافة التي تقدمها الإعلامية بسمة وهبة، والمُذاع على قناة المحور.

مي عمر تكشف تفاصيل خناقة زوجها

قالت الفنانة مي عمر أنها تعرضت لموقف محرج مع زوجها محمد سامي ، مضيفة:” كان يوجد أوتيل وكان كبير وكنا راجعين بالليل، ووصلنا عند الغرفة ومعرفناش نفتح، واللوبي كان بعيد، ولم نستطع ان نأتي بالمفتاح فاقترح سامي أن نقفز من البلكونة، ودخل غرفة طلعت مش وأوضتنا وكان يوجد فيها راجل وست".

وأشارت مي عمر خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة،:” حصلت خناقة مع الراجل وزوجي ، وروحنا القسم ومابتناش فيه، وخرجنا بعدها”.

وأضافت الفنانة مي عمر أنها تفضل الفنانة سعاد حسني على الفنانة فاتن حمامة، قائلة: "نفسي أعمل تاريخ زي فاتن حمامة، وسعاد حسني عندي ميكس ولذاذة زيادة عن اللزوم، والمقارنة بينهم صعبة”.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.